Giardini Naxos, fermato in bici sull’autostrada A18 contromano

Intervento della Polstrada che ha intercettato un 23enne con disagi psichici

GIARDINI NAXOS – Stava percorrendo su una bicicletta elettrica l’autostrada A/18 Messina-Catania in contromano sulla corsia di sorpasso. Fermato dagli agenti della Polstrada di Giardini Naxos, un uomo di 23 anni, affetto da disagio psichico, stava pedalando in direzione Catania, in un tratto molto trafficato. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi ma reso noto solo oggi. Numerose le segnalazioni pervenute alla sala operativa della Polizia stradale da parte di conducenti.

Gli agenti dopo aver bloccato il traffico, hanno dovuto rincorrere il ciclista fino alla più vicina area di servizio, dove, abbandonato il mezzo, il giovane aveva provato a nascondersi. Secondo quanto ricostruito – anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza – il ciclista era entrato in autostrada a Giardini Naxos e ai poliziotti ha detto di essere “un agente speciale” e che la bici apparteneva “a un noto personaggio mafioso”.

La Polstrada ha chiamato il 118 e il giovane è stato condotto all’ospedale di Taormina, dove è stato sottoposto a Trattamento sanitario obbligatorio. La bici è stata riconsegnata al proprietario che nel frattempo ne aveva denunciato il furto.