Palermo, spento l’incendio nei fabbricati dell’Irsap a Brancaccio

I vigili del fuoco stanno verificando se all'interno vi fossero dei clochard - VIDEO

PALERMO – E’ stato spento questa mattina dai vigili del fuoco l’incendio in alcuni fabbricati dell’Irsap nella zona industriale di Brancaccio adibiti ad archivio e utilizzato da alcuni clochard per dormire. Il forte vento che ha provocato diversi danni a Palermo e in provincia ha alimentato le fiamme per tutta la notte.

Numerose le squadre dei vigili del fuoco impegnate che sono riuscite a fare un primo sopralluogo dopo aver spento le fiamme. Verifica che dovrà essere fatta con maggiore attenzione per accertare se vi fosse stato di qualcuno all’interno dell’immobile. Complessivamente gli interventi dei pompieri per il vento sono stati oltre 132: tettoie che sono volate, alberi caduti e pali della luce finiti a terra.