Rubano infissi in un istituto di assistenza a Palermo: tre arresti

Le forze dell'ordine li hanno notati mentre caricavano la refurtiva su un mezzo

PALERMO – I carabinieri di Palermo hanno arrestato tre persone di 40, 36 e 34 anni sorprese mentre rubavano infissi dall’istituto di assistenza regionale “Principe di Palagonia e Conte di Ventimiglia”, attualmente sottoposto ad amministrazione straordinaria.

I militari li hanno notati mentre smontavano e caricavano su un mezzo alcuni infissi dell’edificio. L’intervento ha consentito di bloccarli sul posto e di recuperare l’intera refurtiva.

Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto per i tre indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari.