Russo e Rini incontrano il presidente della II Circoscrizione

"Incontro per parlare delle problematiche della Costa Sud"

PALERMO – Il presidente provinciale di FdI, il senatore Raoul Russo, ed il presidente della città metropolitana di FdI, Antonio Rini, hanno incontrato Giovanni Colletti, consigliere della II Circoscrizione e responsabile del dipartimento Costa Sud del partito, il presidente della II Circoscrizione Giuseppe Federico e il consigliere della II Circoscrizione e capogruppo di FdI Giuseppe Guaresi.

“L’incontro è servito – spiegano Russo e Rini – per parlare delle problematiche e delle iniziative riguardanti questa ampia parte del territorio cittadino. Iniziative e problematiche che dovranno essere messe in cantiere nei prossimi giorni, insieme al gruppo consiliare di FdI al comune di Palermo e alla Circoscrizione, per portare avanti le progettualità che possono riguardare questo territorio”.

Durante l’incontro è stata ribadita piena fiducia a Giuseppe Guaresi come capogruppo che, insieme a Giovanni Colletti, responsabile del dipartimento Costa Sud del coordinamento della Città Metropolitana, porteranno avanti le politiche relative al territorio.

“La Costa Sud è uno dei tratti più belli del nostro litorale – continuano Russo e Rini – e può rappresentare un vero volano di sviluppo per tutta Palermo. Bisogna, però, realizzare, nei tempi previsti, i progetti finanziati e su questo vigileremo con attenzione”.