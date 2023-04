Ryanair festeggia 20 anni a Palermo e prevede un +60%

I piani per l'estate 2023

Ryanair festeggia oggi i 20 anni di presenza nello scalo Falcone Borsellino di Palermo. Per questo evento ha presentato una serie di voli a 25 euro che possono essere prenotati. Nello scalo palermitano ci sono 40 rotte, inclusa la nuova rotta per Parma e l’aumento delle frequenze su oltre 15 rotte esistenti tra cui Bari, Bologna, Dublino, Marsiglia, Milano, Napoli, Trieste, Valencia, Venezia, Vienna e molte altre.

Questo operativo record vedrà Ryanair basare 5 aeromobili a Palermo per l’estate 2023 e supportare oltre 3.100 posti di lavoro nel campo dell’aviazione, inclusi 150 diretti.

L’operativo di Ryanair per l’estate 2023 da Palermo prevede un +60% di crescita rispetto all’Estate 2019, oltre 575 voli a settimana – inclusi circa 200 voli settimanali per Roma e Milano, più di 4 milioni di passeggeri da e per Palermo.

Numeri che hanno fatto dire in conferenza stampa all’amministratore delegato di Gesap Vito Riggio che la metà dei passeggeri a Palermo arriva grazie al vettore irlandese.

“Come compagnia aerea – ha dichiarato Eddie Wilson, Ceo di Ryanair – più grande d’Europa e d’Italia, Ryanair è lieta di celebrare 20 anni di operazioni e 10 anni dall’apertura della base di Palermo con il lancio del più grande operativo di sempre per l’estate 2023, con 40 entusiasmanti rotte, inclusa 1 nuova per Parma. Questo nuovo operativo è sostenuto dall’impegno di Ryanair per la Sicilia, dove baserà 5 aeromobili all’aeroporto di Palermo, supportando oltre 3,100 posti di lavoro, inclusi 150 diretti”.

Gli amministratori della compagnia sperano in una rapida risposta positiva alla proposta di crescita che garantirebbe 1,5 milioni di passeggeri in entrata in più e 1,5 miliardi di spesa turistica extra all’anno, sostenendo al contempo 1.200 posti di lavoro locali in più.

“Questi numeri dimostrano – ha detto Riggio – che ci aspetta un’estate intensa e piena di voli, con una capacità più alta rispetto al 2019 – Ryanair è per noi un partner importante, e per questo motivo che chiediamo alla compagnia di fare di più e di intensificare i voli da e per lo scalo palermitano, già dalla prossima stagione invernale, anche sulla rotta per Roma Fiumicino”