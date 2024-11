Salaparuta wine week, tutto pronto per la prima edizione

Il 23 e 24 novembre

SALAPARUTA (TRAPANI) – Si terrà sabato 23 e domenica 24 novembre presso l’auditorium “Nick La Rocca” di Salaparuta (Trapani) la prima edizione di “Salaparuta wine week”, per scoprire, attraverso degustazioni di vino e di prelibatezze locali, incontri con i produttori e masterclass, un territorio e la sua millenaria vocazione vitivinicola, dall’epoca greco-romana fino ai giorni nostri.

L’evento è promosso dal Consorzio Volontario di Tutela Salaparuta DOC, nato nel 2006, per favorire la collaborazione tra cooperative agricole e aziende private del comune della Valle del Belice. Protagoniste dell’evento sono le nove cantine che fanno parte del consorzio, i cui metodi di coltivazione seguono principi di sostenibilità e basso impatto ambientale, e il 50% delle uve sono certificate biologiche. La denominazione “Salaparuta DOC” rappresenta i vini prodotti in una delle più importanti zone vitivinicole della Regione Siciliana. L’area, particolarmente vocata, è un regno in cui la vite gode di condizioni climatiche e di terroir differenti, garantendo ai prodotti biodiversità.

Il comune di Salaparuta si trova nella Valle del Belìce, in provincia di Trapani al confine con le province di Palermo ed Agrigento, una zona collinare dal paesaggio incontaminato. L’antico borgo di Salaparuta fu distrutto nel 1968 da un violento terremoto che colpì l’intera Valle del Belice.

I vini della denominazione “Salaparuta DOC” si basano principalmente sui vitigni Catarratto Bianco Lucido, Nero d’Avola, Merlot, Inzolia, Grillo, Chardonnay, Cabernet, Sauvignon e Syrah. La fusione tra gli elementi naturali e la maestria artigianale, tra tradizione e innovazione, e il rispetto per il territorio combinato con una costante ricerca tecnologica, ha permesso di produrre vini di pregio, ottenendo riconoscimenti sia nei mercati nazionali che internazionali.