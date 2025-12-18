Salario minimo, Barbagallo (Pd): “Si riunisca l’Ars per approvarlo”

Dopo il pronunciamento della Consulta sulla legge introdotta in Puglia

PALERMO – “Alla ripresa dei lavori ordinari, dopo la sessione finanziaria, anche l’Assemblea Regionale Siciliana si riunisca per approvare il disegno di legge sul salario minimo. Già depositato dal gruppo parlamentare del PD. Uno strumento fondamentale per contrastare il lavoro povero. E andare incontro a tanti, troppi, che nella nostra Regione non riescono ad arrivare alla fine del mese”.

Lo dice il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo. Il segretario interviene alla luce della decisione della Corte Costituzionale che, ritenendo inammissibile il ricorso del governo Meloni, ha detto sì alla legge sul salario minimo. A introdurla è stata la Regione Puglia.

La retribuzione minima va prevista

“La legge approvata nella legislatura appena conclusa prevede che negli appalti stipulati con la Regione Puglia, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le Sanitaservice, le agenzie regionali e tutti gli enti strumentali regionali debba essere prevista una retribuzione minima tabellare inderogabile pari a nove euro l’ora”, spiega.

“Sulla stessa falsariga anche il disegno di legge predisposto in Sicilia dal Partito Democratico, primo firmatario Nello Dipasquale e sottoscritto da tutti i componenti del gruppo del Pd all’Ars. Il salario minimo non è solo possibile, ma è – aggiunge Barbagallo – assolutamente necessario se ci si vuole occupare realmente dei lavoratori e delle lavoratrici in povertà”.