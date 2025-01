Tra le cause ci sarebbe la perdita di due giorni di incasso

PALERMO – Partenza al rallentatore in Sicilia per il via alla stagione dei saldi invernali. Tanta gente in giro nelle vie dello shopping delle maggiori città siciliane a caccia dell’affare, ma niente ressa all’ingresso dei negozi.

Qualche minuto in più di attesa al momento di pagare e affluenza maggiore per l’acquisto di capi griffati in saldo, nei negozi a marchio. Secondo le stime degli operatori commerciali ci sarebbe una sostanziale tenuta del livello di vendite dello scorso anno, stagione che ha mostrato però qualche difficoltà.

L’inizio posticipato

Tra le cause ci sarebbe la perdita di due giorni di incasso dovuta all’inizio posticipato ad oggi, mentre di solito, in Sicilia, il primo giorno di sconti era il 2 gennaio; oltre alle recenti offerte del Black Friday per i settori abbigliamento e calzature che hanno ridotto l’esigenza di nuovi acquisti.

Alla base del mancato appuntamento con i saldi rimane sempre la questione dell’assottigliarsi del potere d’acquisto delle famiglie, concentrate a far quadrare i conti e a mostrare cautela nello spendere, dopo l’annuncio dei rincari dell’energia e, in generale, del caro vita.

I bilanci devono attendere

Ma è ancora presto per fare bilanci. Si dovrà attendere almeno una settimana per capire se l’asticella segnerà una percentuale positiva delle vendite, visto il moderato ottimismo da parte dei commercianti e delle organizzazioni di categoria.