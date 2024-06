Sale bingo, incontro Comune-sindacati sui nuovi orari di apertura

Vertice con l'assessore Giuliano Forzinetti

PALERMO – È terminato l’incontro con l’assessore comunale Giuliano Forzinetti per discutere dell’ordinanza sui nuovi orari di apertura delle sale bingo che ha provocato la reazione della Fisascat Cisl. All’inizio il sindacato aveva organizzato per stamani un sit in dei lavoratori, ma poi è arrivata la notizia dell’incontro e si è deciso di attendere l’esito.

“Abbiamo posto l’accento sulla ricaduta occupazionale che potrebbe avere l’ordinanza emessa dal Comune – spiega Stefano Spitalieri, segretario generale della Fisascat Cisl Palermo Trapani – visto che incide sulle fasce orarie di maggiore afflusso di utenza”.

“Abbiamo sottolineando che, rispetto alla regolamentazione della movida, – aggiunge il sindacalista – non è nelle sale bingo che si annidano le problematiche di ordine pubblico. Al contrario in queste realtà produttive c’è una seria organizzazione anche riguardo al delicato tema della sicurezza. Motivo per cui la nostra città non può permettersi una ulteriore crisi occupazionale”.

Al termine l’incontro Spitalieri ha chiesto la convocazione di un tavolo congiunto a cui partecipino i lavoratori, i rappresentanti delle aziende e l’assessore “per condividere un percorso che risponda alle esigenze istituzionali ma che non abbia ripercussioni sui lavoratori”.