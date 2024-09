Sale e Sudore: il mare e i racconti di Brigida Morsellino

Storie di uomini e donne

CATANIA – Dieci racconti, dieci esperienze con un unico protagonista: il mare. L’oralità che si fa strada attraverso le esperienze dirette di uomini e donne che fanno scelte ben precise perché nel mare vedono speranza, serenità ma anche morte e disperazione.

La presentazione del libro “Sale e Sudore” presso Le Palme Beach Club di Catania, scritto da Brigida Morsellino, diventa un momento di cultura e di sintonia diretta con il folto pubblico presente.

Un appuntamento dove l’autrice ha dialogato con il giornalista Davide Di Bernardo e con l’attore Gino Astorina che ha letto alcuni brani del libro. Particolare attenzione è stata dedicata al maestro Nuccio D’Urso con l’esposizione delle tavole disegnate dal prof. Mammana.

“Per me è motivo di grande orgoglio essere qui oggi – spiega l’autrice Morsellino – “Sale e Sudore” è un libro che vuole raccontare il rapporto tra questa distesa di acqua salata e gli uomini e le donne che hanno fatto scelte di vita ben precise. Un legame con due facce che vuole parlare anche ai ragazzi che, ancora oggi, hanno bisogno di modelli, esperienze e punti di riferimento”.

Un luogo di socializzazione. “Quella di oggi è un’occasione meravigliosa per ricollegarsi alla vita e ai rapporti con le persone – spiega la responsabile del settore eventi de “Le Palme” Elena Saffo – Nel nostro progetto “Le Donne e il Mare” non potevamo non ospitare una grande scrittrice come Morsellino”.