Salinas, al Museo arrivano i vigilanti esterni ed è polemica

I sindacati attaccano: “Scelta sbagliata”. Il direttore del Museo risponde: “Provvedimento necessario”.

PALERMO – Il museo Salinas di Palermo affida a una ditta esterna i servizi di custodia e di vigilanza per i festivi di dicembre e scoppia la polemica con i sindacati che scrivono all’assessore Francesco Scarpinato e alla Corte dei Conti.

E’ bufera al museo archeologico del capoluogo che, per le feste e le domeniche, ha deciso di esternalizzare il servizio: una decisione sottoscritta dal direttore del museo, l’architetto Giuseppe Parello, e fortemente criticata dai due sindacati, Siad-Csa-Cisal e Sadirs, che con due note protestano.

Vogliono sapere, si legge nella nota di Siad, “quali sono stati i criteri adottati” per individuare la nuova ditta, “quale è il costo del servizio e il capitolo di spesa su cui graverà” e se il direttore “ha espletato, prima di rivolgersi all’esterno, un atto di interpello tra il personale dipendente dell’assessorato, per verificare se nell’ambito degli uffici entro i 50 chilometri vi fossero dipendenti disponibili ad espletare le attività che invece sono state esternate”.

La nota di Siad

“Con una nota del 22 novembre – si legge nella nota del Siad – il direttore del museo ha comunicato che alcuni dipendenti di una ditta presteranno servizio senza riportare, però, né le funzioni richieste, che saranno svolte dai lavoratori, né la tipologia di contratto applicato e nemmeno la sua durata”.

“Al fine di non aggravare l’erario regionale di inutili ulteriori costi, con un incomprensibile aggravio di spesa – aggiunge Siad -, si chiede l’immediata sospensione della nota e l’urgente convocazione delle delegazioni trattanti, per eliminare i disservizi e non generare ulteriori costi superflui in capo alla Regione Siciliana”.

La nota di Sadirs

“Il personale addetto alla Tutela e Vigilanza, in servizio presso il Museo Archeologico Salinas, ha raggiunto da tempo il limite di un terzo dei turni festivi annui”, evidenzia il sindacato Sadirs. “Pertanto una eventuale prosecuzione in deroga, così come stabilito nella contrattazione, può avvenire previa richiesta ai dipendenti della propria adesione al superamento che, è bene evidenziare, può svolgersi soltanto su base volontaria considerato anche che, per tale superamento, non c’è nessuna copertura finanziaria per eventuali incentivi, né per un eventuale progetto performance”.

Il sindacato contesta dunque duramente il provvedimento preso dalla direzione del Museo, sollecitando l’intervento dell’assessore Scarpinato: “È una scelta presa senza nessuna motivazione e senza nessuna interlocuzione con i sindacati – scrive -. Si chiede al Dirigente Generale del Dipartimento una urgente convocazione e un autorevole intervento dell’assessore”.

La nota di Scarpinato

L’assessore Scarpinato ha allora inviato una nota al direttore Parello chiedendogli di “verificare le questioni segnalate” e di “seguire la vicenda assicurando il confronto” coi sindacati “e i consequenziali provvedimenti di competenza sulla problematica”.

Parello: “Provvedimento necessario”

Ma il provvedimento preso dal direttore Parello sembra, tuttavia, già definitivo. “L’affidamento del servizio di vigilanza alla ditta esterna nei giorni festivi – dice Parello a LiveSicilia – è stato necessario per garantire l’ingresso al museo ai visitatori anche le domeniche e i festivi del mese di dicembre ed è conseguente alla comunicazione da parte dei custodi di indisponibilità a superare il terzo dei festivi”.

“Il costo relativo al servizio di vigilanza privata presso la sede del museo Salinas per i giorni festivi, affidato alla ditta, è stimato complessivamente in 3.991,84 euro, comprensivi di Iva – specifica il direttore – con un costo orario di 12,4 euro, comunque vantaggioso per l’amministrazione”.

“Se non avessimo affidato alla ditta esterna il servizio di vigilanza – conclude – avremmo dovuto tenere chiuse le porte del museo per le domeniche e festività natalizie negando la possibilità di visitarlo anche alle circa 800 persone che vi ci sono recate già dalla prima domenica del mese di dicembre”.