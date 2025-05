Salva casa, Regione approva nuova modulistica unificata

Savarino: "Provvedimento molto atteso, si facilita il lavoro degli uffici tecnici"

PALERMO – La Regione siciliana ha approvato e messo a disposizione degli enti locali e dei professionisti del settore la nuova modulistica unificata da utilizzare per le istanze di regolarizzazione edilizia previste dalla recente legge salva casa.

“Un provvedimento molto atteso – dice l’assessore regionale all’Ambiente e al territorio Giusi Savarino – elaborato alla luce delle nuove disposizioni nazionali, recepite anche in Sicilia. Il nuovo pacchetto di documenti punta a garantire uniformità procedurale su tutto il territorio siciliano e a semplificare la sanatoria delle difformità minori negli immobili residenziali. Con questa modulistica si riducono i margini di discrezionalità e si facilita il lavoro degli uffici tecnici comunali e dei professionisti incaricati. Non si tratta, quindi, solo di una questione burocratica, ma di fornire uno strumento necessario per attuare davvero gli obiettivi della legge salva casa”.

La nuova modulistica è stata pubblicata sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nella pagina dell’Urp del dipartimento dell’Urbanistica, a questo link.