Salvati oltre 200 migranti: approderanno a Pozzallo

Operazione di soccorso portata a termine con le "condizioni del mare proibitive"

1' DI LETTURA

Oltre duecento migranti sono stati salvati dalla guardia costiera italiana in un’operazione di soccorso molto complessa e portata a termine con le “condizioni del mare proibitive”. I migranti erano su un peschereccio che già ieri si trovava in difficoltà in acque sar maltesi.

Il soccorso

Il soccorso è stato effettuato quando l’imbarcazione è entrata nelle acque Sar italiane. Tutti i migranti sono stati trasferiti su due motovedette classe 300 della guardia costiera che arriveranno a Pozzallo nelle prossime ore.