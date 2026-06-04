 È morto l'operaio in ospedale l'operaio Salvatore Consolatevi
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Meccanico schiacciato da camion in officina, morto in ospedale a Palermo

incidente sul lavoro
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Aveva 53 anni, lascia la moglie e due figli
LA TRAGEDIA
di
1 min di lettura

PALERMO – Un uomo di 53 anni, Salvatore Consolatevi, è morto stamani all’ospedale Civico di Palermo dove era arrivato ieri sera in gravi condizioni dopo essere stato schiacciato dal camion su cui stava lavorando nella sua officina meccanica a Trapani. La struttura che sorreggeva il mezzo pesante ha ceduto all’improvviso provocandogli diverse lesioni.

Il meccanico è stato prima trasportato all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani e poi trasferito a Palermo, dove è deceduto stamattina. L’uomo lascia la moglie e due figli.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI