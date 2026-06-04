Meccanico schiacciato da camion in officina, morto in ospedale a Palermo

Aveva 53 anni, lascia la moglie e due figli

PALERMO – Un uomo di 53 anni, Salvatore Consolatevi, è morto stamani all’ospedale Civico di Palermo dove era arrivato ieri sera in gravi condizioni dopo essere stato schiacciato dal camion su cui stava lavorando nella sua officina meccanica a Trapani. La struttura che sorreggeva il mezzo pesante ha ceduto all’improvviso provocandogli diverse lesioni.

Il meccanico è stato prima trasportato all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani e poi trasferito a Palermo, dove è deceduto stamattina. L’uomo lascia la moglie e due figli.