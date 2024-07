Salvini a Catania: “Sammartino? Piena fiducia, il partito cresce”

Le parole del ministro

CATANIA – “La Lega in Sicilia è andata benissimo, e a Catania in particolare. Stiamo crescendo abbiamo tanti bravi nuovi amministratori, sindaci giovani quindi ci vedremo presto per presentare una forza che rappresenterà il futuro dell’isola, ne sono convinto”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, all’inaugurazione a Catania di due nuove fermate della metropolitana, Fontana e Monte Po.

Salvini e il caso Sammartino

Il leader della Lega, rispondendo a una domanda dei giornalisti, ha confermato di “avere piena fiducia in Luca Sammartino”, l’ex assessore regionale e vicegovernatore della Sicilia per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio per due presunti casi di corruzione. Il deputato regionale della Lega ha sempre contestato le accuse, esprimendo “piena fiducia nella magistratura”