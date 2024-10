"Non mi fate paura"

PALERMO – “Conto che venga presa in considerazione la realtà e non la fantasia. Certo che se devo giudicare dalla cronaca in queste ore, se siamo in mano a giudici che fanno politica di sinistra, pro migranti, pro Ong che cercano di smontare le leggi dello Stato… Questa parte di giudici, non tutti, però candidatevi alle elezioni se non vi va bene niente di quello che fa il governo e se ritenete che i confini di uno Stato siano qualcosa di superato e superabile. Non mi fate paura da nessun punto di vista”. Lo dice il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini in un video pubblicato su X al termine dell’ultima udienza a Palermo del processo Open Arms.

Messaggio dal molo trapezoidale di Palermo

Dopo l’udienza Salvini non si era concesso ai microfoni. Al termine dell’appuntamento in aula bunker, invece, il vice premier ha parlato direttamente ai suoi fan dalla banchina del rinnovato molo trapezoidale.