Sambuca di Sicilia, il Cga ridisegna il consiglio comunale

Cambiano 4 consiglieri. Il sindaco Giuseppe Cacioppo non ha più una maggioranza

SAMBUCA DI SICILIA – Confermando una precedente sentenza del Tar, il Cga di Palermo ha disposto la modifica della originaria composizione del consiglio comunale di Sambuca di Sicilia (Agrigento). La sentenza dispone l’avvicendamento di quattro consiglieri, tra uscenti ed entranti.

Il sindaco in carica Giuseppe Cacioppo perde dunque la maggioranza, e dovrà amministrare con il sostegno di 4 rappresentanti consiliari su un totale di 12.

Il sindaco Giuseppe Cacioppo

Dopo le elezioni del maggio del 2023, i candidati della lista “Siamo Sambuca”, che avevano sostenuto la corsa alla carica di sindaco di Sario Arbisi poi sconfitto, avevano presentato ricorso alla giustizia amministrativa per il riconteggio delle schede. Dopo una serie di verifiche in una delle due sezioni cittadine, la numero 2, è emerso che quella lista aveva ottenuto più voti di quanti gliene erano stati originariamente assegnati nelle operazioni di scrutinio, riuscendo così a superare per un voto la soglia del 50% e conquistando la maggioranza dei seggi. Pur avendo ricevuto meno voti di lista, il sindaco Cacioppo fu eletto grazie al meccanismo del “voto disgiunto”.

Il Cga non ha invece ritenuto di accogliere il ricorso presentato dalla maggioranza che sostiene il sindaco, che sollecitava un riconteggio delle schede anche in altre sezioni elettorali, tra cui la numero 3 dove era stata segnalata una discrepanza analoga a quella riscontrata nella sezione numero 2. Il consiglio comunale, con la precedente composizione, aveva eletto presidente Felice Guzzardo.