Sampdoria-Palermo, Audero: “Mi spiace per l’errore iniziale”

Il portiere: "I tifosi rosanero si sentivano tanto dal campo"

“Il primo tempo è stato abbastanza equilibrato tra entrambe le squadre, abbiamo avuto buone occasioni noi e anche loro. Nella ripresa è stata una partita diversa”. Emil Audero, portiere del Palermo, commenta così ai microfoni ufficiali del club rosanero la gara pareggiata uno a uno contro la Sampdoria.

“L’espulsione tra i blucerchiati del secondo tempo ha indirizzato noi nel fare la partita – prosegue l’estremo difensore dei siciliani -. Dovevamo provare creare il più possibile stando nella loro metà campo. Non è facile quando loro si chiudono negli ultimi 25 metri. Si poteva sicuramente provare a gestire un po’ meglio alcuni palloni, però non è così facile trovare lo spazio giusto quando si è tutti schiacciati”.

Audero ha causato il vantaggio iniziale di Coda con un errore dopo 50 secondi di partita: “Mi spiace per l’episodio, è stato ovviamente una cosa non piacevole. Quando succedono queste cose è improntante dopo rimanere dentro la partita e stare concentrato. Ci sono stati tanti interventi da fare. Sono episodi che non uno vuole che non capitino più e dalla prossima partita si proverà a fare meglio”.

“I tifosi del Palermo si sentivano tanto dal campo. È stato un supporto in più per noi e li abbiamo percepiti, li ringraziamo ovviamente. Il dispiacere che sento è non poter aver portato a casa il bottino pieno visto anche come si era messa la partita”, ha concluso Audero.