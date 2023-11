Samp-Palermo, Brunori: “Contro il Brescia per non deludere i nostri tifosi”

Il capitano: "Siamo arrabbiati ma dobbiamo ripartire"

Una prestazione non convincente ha portato i rosanero a perdere di misura contro la Sampdoria. Ne ha parlato in mixed zone, al termine della gara, anche il capitano del Palermo Matteo Brunori: “È un momento in cui stiamo andando un po’ in difficoltà, ma fa parte di un percorso di un campionato in cui bisogna starci dentro. Dobbiamo affrontare le difficoltà e cercare di tirare fuori le cose positive che comunque ci sono. Giocando dopo pochi giorni abbiamo una grande opportunità, ma dobbiamo analizzare gli errori e cercare di commetterne il meno possibile”.

“Si commettono degli errori e purtroppo oggi un’episodio ha condizionato la partita. Inizialmente non era assolutamente rigore, c’era un fallo a favore nostro – spiega l’attaccante dei rosanero -. Siamo arrabbiati e delusi ma dobbiamo ripartire. Contro il Brescia è una partita delicata e giochiamo davanti alla nostra gente, non abbiamo voglia di deluderli“.