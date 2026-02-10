Sampdoria-Palermo, Inzaghi: “Grande reazione da squadra vera”

Il tecnico: "Diamo seguito ai nostri risultati, con l'Entella speriamo di vincere"

Il Palermo non si arrende mai e sotto una pioggia battente, al Marassi di Genova, acciuffa il pari in pieno recupero contro la Sampdoria. A commentare questo 3-3 del turno infrasettimanale di Serie B è Pippo Inzaghi, allenatore dei rosanero, che dice la sua in merito alla partita dei suoi.

“Una partita dai mille volti, finito il primo tempo speravo di vincerla. Poi per come si era messa va bene così, abbiamo avuto una grande reazione. Pohjanpalo ha anche sfiorato il quattro a tre. Teniamoci questo punto che è molto importante, diamo seguito ai nostri risultati e sabato speriamo di ottenere tre punti in uno stadio pieno (contro la Virtus Entella, ndr)”.

“La Sampdoria è cambiata profondamente – dice il tecnico ai microfoni ufficiali del club di viale del Fante -. Adesso è una squadra tosta e recuperare due gol in questo stadio, sotto quella curva, vuol dire la squadra ha un’anima e ha carattere. Dobbiamo fare meglio sui gol presi, ma siamo umani e non siamo stati perfetti come sempre. Mi tengo la grande reazione da squadra vera, con carattere“.

Poi l’allenatore dei rosanero ha detto qualcosa sulle condizioni di Peda, uscito anzitempo per infortunio: “Sembra una distorsione. Speriamo non sia nulla di grave. Abbiamo giocato due partite in tre giorni, faremo la conta, però sabato insieme alla nostra gente dobbiamo portare a casa i tre punti perché sarebbe molto importante chiudere al meglio la settimana”.