San Gregorio, al via la sesta edizione del “Polpette in Festival”

Il programma della manifestazione

CATANIA – Torna a San Gregorio il “Polpette in Festival”, giunto alla sesta edizione. Lo comunica l’organizzazione in una nota, in cui si legge che assoluta protagonista della manifestazione, come ogni anno, sarà ovviamente la polpetta, l’irresistibile comfort food amato davvero da tutti, partendo dai bambini, passando per i ragazzi e arrivando ovviamente agli adulti.

Il Polpette in Festival

I comfort food sono quei cibi che fanno sentire bene, che ricordano l’infanzia o un momento felice della vita: sapori di casa, sapori in grado di far cambiare l’umore e dare il conforto di cui si ha bisogno.

E le polpette rappresentano al meglio questa tipologia di cibo. Una pietanza della tradizione, preparata in tutte le famiglie, anche per la semplicità della preparazione con ingredienti alla portata di tutti.

E proprio per celebrare questo iconico piatto torna Polpette in Festival, evento organizzato dal Comune di San Gregorio di Catania e dall’agenzia Scirocco con il patrocinio dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea, con masterclass, cooking show, spettacoli musicali e intrattenimento per i più piccoli.

Il programma

Durante i tre giorni dell’evento, dalle ore 18 a mezzanotte inoltrata, diversi chef siciliani si diletteranno nel cucinare numerose ricette di molteplici polpette, il tutto accompagnato, come nelle passate edizioni, da un‘ottima selezione di birre artigianali, selezionate da Beer Sicilia, dai vini di Cantine Nicosia (con le sue prestigiose etichette dell’Etna e quelle provenienti dai vigneti di Vittoria) e dai distillati prodotti nel territorio.

Assolutamente da non perdere i laboratori culinari a cura dello chef Marco Cannizzaro. Si inizia sabato 14 settembre alle ore 18:00 con l’interessantissimo appuntamento dal titolo “Viaggio in Sicilia, tra dominazioni e contaminazioni”. Domenica 15 settembre, sempre alle ore 18:00, si terrà invece il laboratorio dal titolo “Impariamo a fare polpette” rivolto ai più piccoli.

“Anche quest’anno – dichiarano i responsabili di Scirocco, agenzia organizzatrice dell’evento – di polpette c’è ne saranno davvero per tutti i gusti: innovative, tradizionali, di pesce, di carne e vegetariane. La manifestazione, giunta alla sesta edizione, si svolgerà come sempre nella splendida cornice di Piazza Immacolata a San Gregorio di Catania. Evento che di anno in anno cresce e che ha conquistato l’apprezzamento dei catanesi e non solo, diventando un appuntamento fisso assolutamente da non perdere nel panorama gastronomico siciliano.“