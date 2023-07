San Teodoro, Summer school di scrittura creativa con Lidia Tilotta

La giornalista e scrittrice dirigerà l'iniziativa culturale nel paese dei Nebrodi dal 29 agosto al 3 settembre

1' DI LETTURA

SAN TEODORO (ME) – “Sotto il bosco di latte”. Sta tutta nel nome la curiosità della Summer School di scrittura creativa che si terrà dal 29 agosto al 3 settembre a San Teodoro, paese di poco più di mille e duecento anime sui Nebrodi. A dirigerla sarà la giornalista e scrittrice Lidia Tilotta.

Gli appassionati (dai 20 ai 30 anni di età) non avranno solo la possibilità di conoscere da due scrittori esperti di laboratori di scrittura come Erica Donzella e Luigi La Rosa le tecniche di base ma avranno soprattutto l’opportunità di liberare la propria fantasia in luoghi simbolo del parco come il lago Maulazzo, il Castello di Torremuzza, il borgo Giuliano e il bosco dell’Acerone. Luoghi magici in cui dare sfogo alla propria creatività liberandosi dalle paure dopo anni difficili come quelli della pandemia.

Ad organizzare la Summer School la Pro Loco di San Teodoro, gruppo di insegnanti e ragazzi che con iniziative diverse, come il caffè letterario Gesualdo Bufalino e progetti Erasmus che portano ogni anno nel paese ragazzi da tutta Europa, hanno deciso di far emergere il principio che non è la vastità di un luogo a determinarne le potenzialità.

“L’altra particolarità – dice Lidia Tilotta – è che partecipanti e scrittori vivranno insieme a Villa Pittalà Alberti, sede dell’associazione, condividendo l’intera giornata e i momenti ludici nelle serate sotto il porticato. Seguendo anche un percorso gastronomico basato sui prodotti che il territorio offre”.

Gli aspiranti partecipanti avranno tempo fino al 2 agosto per partecipare al bando.

Qui sotto il bando per la partecipazione.