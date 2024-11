L'intervento del Sass

SAN VITO LO CAPO (TRAPANI) – Operazione di salvataggio da part dei tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano a San Vito Lo Capo (Trapani). L’episodio la scorsa notte, quando i soccorritori hanno messo in salvo due alpiniste rimaste bloccate in parete a monte Monaco.

I soccorsi su Monte Monaco

Le donne, di nazionalità tedesca, di 34 e 43 anni, stavano arrampicando sulla via “Fratelli Titt”, che ha uno sviluppo di 620 metri con grado di difficoltà fino a 5c sullo sperone est della montagna. Dopo aver raggiunto la cima stavano scendendo in corda doppia quando, a circa 200 metri da terra, le corde si sono incastrate tra le rocce lasciandole “appese”, senza possibilità di proseguire o risalire.

Preoccupate anche per il sopraggiungere del buio e l’abbassamento delle temperature, col cellulare sono riuscite a lanciare l’allarme, tramite il proprietario del b&b in cui alloggiavano, a un tecnico locale del Soccorso alpino che, a sua volta, ha avvisato i colleghi di Palermo. A questo punto è scattata l’operazione di recupero con due squadre che, arrivate alla base della montagna, hanno scalato la parete, hanno raggiunto le due donne e le hanno aiutate a scendere in sicurezza. Alle operazioni hanno collaborato i carabinieri della stazione di San Vito Lo Capo.

