 Recuperato alpinista ferito su monte Monaco a San Vito Lo Capo
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San Vito Lo Capo, recuperato un alpinista ferito sul monte Monaco

San Vito Lo Capo
L'intervento del soccorso alpino
PROVINCIA DI TRAPANI
di
1 min di lettura

SAN VITO LO CAPO – Si è conclusa positivamente una complessa operazione di soccorso sul monte Monaco, dove un alpinista polacco è rimasto ferito a una caviglia durante la scalata lungo la “via delle Punte”.

L’uomo faceva parte di un gruppo composto da due cordate di connazionali impegnate nella salita della parete. L’allarme è stato lanciato tramite la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani. L’intervento di recupero è stato eseguito dal Soccorso alpino e speleologico siciliano dell’equipaggio di in elicottero HH-139B dell’aeronautica militare decollato da Trapani-Birgi. Il ferito è stato condotto all’ospedale di Trapani per le cure del caso.

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