L'intervento del soccorso alpino

SAN VITO LO CAPO – Si è conclusa positivamente una complessa operazione di soccorso sul monte Monaco, dove un alpinista polacco è rimasto ferito a una caviglia durante la scalata lungo la “via delle Punte”.

L’uomo faceva parte di un gruppo composto da due cordate di connazionali impegnate nella salita della parete. L’allarme è stato lanciato tramite la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani. L’intervento di recupero è stato eseguito dal Soccorso alpino e speleologico siciliano dell’equipaggio di in elicottero HH-139B dell’aeronautica militare decollato da Trapani-Birgi. Il ferito è stato condotto all’ospedale di Trapani per le cure del caso.