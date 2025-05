Sanità, la Cgil in piazza: manifestazione davanti all’assessorato alla Salute

Appuntamento il 29 maggio

PALERMO – La Cgil torna in piazza in Sicilia giovedì prossimo, 29 maggio, per il diritto alla salute. E contro politiche della sanità che “danno fiato alle trombe delle clientele e del malaffare, mentre il sistema di fatto resta paralizzato, in preda a inefficienze e carenze”. Lo afferma il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino nel presentare il sit- in di giovedì davanti all’assessorato regionale della salute, in piazza Ottavio Ziino, a Palermo (ore 9.30).

La Cgil, insieme a Funzione pubblica e a Spi, contesta al governo regionale “gli enormi ritardi sugli strumenti di programmazione, con il piano sanitario che non vede la luce e altrettanto il piano della rete ospedaliera”.

Non va meglio per quanto riguarda la gestione, con le Asp di Palermo, la più grande della Sicilia, e di Trapani, investita recentemente dallo scandalo degli esami istologici in ritardo, ancora senza vertice.

“Quello che è paradossale – dice Mannino – è osservare che tutti concordano sul dato che il sistema è allo sbando, come dimostrano i continui scandali, ma la responsabilità è sempre di qualcun altro. Noi riteniamo invece che le responsabilità siano di chi può cambiare le cose ma non lo fa per equilibri di interessi che non sono quelli della collettività, ma che oggi prevalgono anche sul buon senso”. Nella lista dei ritardi ci sono anche le strutture previste dal Pnrr, case di salute e ospedali di comunità.

Secondo una rilevazione nazionale Cgil di fine marzo, su 155 case della comunità previste, risultano conclusi solo i lavori di 1 struttura, 103 sono in corso, 37 non sono nemmeno iniziati. Dei 43 ospedali di comunità previsti, oggi non è attivo nessuno e per 30 di questi i lavori sono in corso”.