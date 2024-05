Sanità, diventa oggi il manager di domani

Corso per dirigente di struttura complessa - Ordine dei medici di Palermo

La sanità, settore tra i più complessi e dinamici, richiede una gestione efficace per affrontare le sfide quotidiane dei bisogni di salute.

Ciò che conta per l’Ordine dei medici di Palermo è formare una comunità manageriale innovativa, capace di lavorare in sinergia con tutte le professionalità coinvolte in una struttura sanitaria per raggiungere un obiettivo di salute equo e sostenibile. Per questo, efficienza e qualità sono le due parole chiave che caratterizzano questo corso per dirigente di struttura complessa.

Perché scegliere la proposta formativa dell’Omceo

1. Programmi specifici e avanzati Per rispondere alle esigenze di un servizio pubblico così difficile e articolato, come quello sanitario, i dirigenti della sanità sono chiamati a possedere alte competenze professionali, organizzative e gestionali. Con questo obiettivo, il corso si sviluppa in quattro macroaree che affrontano gli aspetti organizzativi, gestionali ed economici di tutte le fasi del processo di pianificazione strategica: dagli strumenti per la gestione della qualità dei servizi e delle risorse umane, ai criteri di finanziamento e gli elementi di bilancio e controllo, fino alla costruzione di un project work.

2. Esperti come docenti I formatori sono scelti tra direttori generali, sanitari e amministrativi, e di struttura complessa delle Aziende ospedaliere e territoriali, ma anche tra docenti di scuole di specializzazione e consulenti aziendali. Tutti professionisti acclarati, con anni di esperienza, che garantiranno un apprendimento profondo e contestualizzato.

3. Approccio didattico | Project work Sono previste lezioni plenarie, lavori di gruppo e dibattiti. Le attività didattiche, che prevedono la dotazione ai discenti del materiale necessario in formato elettronico, saranno accompagnate da attività di tutorato.

Sono previsti un project work, per trasferire le conoscenze acquisite alla pratica, e un colloquio finale, in presenza di una apposita commissione, come da normativa vigente.

4. Networking e interazioni professionali Le lezioni frontali si svolgeranno a Villa Magnisi, la “Casa” dei medici di Palermo. Pertanto i discenti avranno l’opportunità di interagire con professionisti e dirigenti del mondo medico e sanitario.

5. Durata | Struttura del corso | Attestato Il percorso formativo è di 136 ore totali: 120 ore di formazione e 16 ore di tutoraggi per la realizzazione del project work.

Sono previste lezioni in presenza e a distanza (blended), oltre alle attività di monitoraggio e valutazione, a garanzia del livello di qualità della formazione nelle diverse fasi del percorso e dei risultati raggiunti.

Per accedere all’esame finale è necessario frequentare almeno l’80% del totale delle ore formative. Alla fine del percorso, e una volta superata la prova di valutazione, sarà rilasciato dalla Regione siciliana il certificato di “Formazione manageriale”.

6. Chi può partecipare?

Questi corsi sono stati pensati e costruiti per i dirigenti delle aziende sanitarie: medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi. In particolare, per il personale sanitario dirigente delle unità sanitarie locali e aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti zooprofilattici sperimentali e S.m.i., e di tutti gli istituti ed enti previsti dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e dal decreto presidenziale n. 484 del 10 dicembre 1997.

Potranno partecipare anche i dirigenti dell’area tecnico-sanitaria e dell’area tecnico-veterinaria dell’assessorato regionale della sanità con almeno 5 anni di servizio nel ruolo.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi

Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo

Via Rosario da Partanna, 22- 90146 Palermo – Tel. 091.6710220 Fax 091.6710401

email: amministrazione@ordinemedicipa.it