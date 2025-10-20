 Faraone: a Sciacca continuano i ritardi per le cure oncologiche
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Sanità, Faraone: a Sciacca continuano i ritardi per le cure oncologiche

La denuncia del vicepresidente di Italia Viva
sanità
di
1 min di lettura

PALERMO – “Come funzioni il sistema sanitario targato Schifani e Meloni, lo descrive bene il caso di un malato oncologico a Sciacca”. Lo scrive sui social Davide Faraone, vice-presidente di Italia Viva.

“Il suo codice, 048, prevederebbe l’esenzione del ticket per le spese correlate alla cura. Per la visita urologica post operatoria, però, lo mettono in coda. La moglie chiama per tre giorni il cup ma non rispondono. Siccome il marito dovrebbe iniziare la chemio, la donna va di persona dal primario di urologia. E scopre il motivo dei ritardi. Sono dovuti al fatto che l’intervento è stato fatto in una clinica privata per evitare l’attesa. Chi si è operato in ospedale ha la precedenza – racconta Faraone -“.

“Cercheranno di inserirlo, ma non si sa quando – continua Faraone -. Così la malattia avanza, e chi potrebbe guarire rischia di morire. Ecco la situazione: ospedali in tilt, reparti che chiudono, medici che fuggono, cittadini lasciati soli. Hanno rifiutato i soldi del Mes sanitario che ci sarebbero serviti come il pane e non hanno imparato nulla nemmeno dopo la morte di Maria Cristina Gallo. Stesse promesse, stessi numeri che non rispondono, stessa vergogna”.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI