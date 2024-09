Sanità, la ricetta Nursind: “Priorità a organici e sicurezza negli ospedali”

Incontro in assessorato

PALERMO – Potenziare i sistemi di sicurezza nei pronto soccorso degli ospedali, maggiore vigilanza e controllo in tema di personale per una maggiore celerità e uniformità sulle ore di contratto, di fronte a tipologie contrattuali in alcuni profili con forme di flessibilità “anomale”. Sono alcune delle proposte avanzate dal Nursind-Cgs Sicilia convocato assieme alle altre sigle in assessorato regionale alla Salute per discutere di stabilizzazioni, concorsi, mobilità del personale da assumere e risorse della sanità.

Il sindacato degli infermieri, presente con il segretario regionale Salvo Calamia, il vice Alfredo Guerriero e il segretario territoriale di Palermo Aurelio Guerriero, ha chiesto all’assessorato di invitare le aziende ospedaliere al massimo impegno nella tutela dell’incolumità del personale. Inoltre è stata chiesta maggiore attenzione all’utilizzo dell’istituto dello straordinario “che, a nostro avviso, viene utilizzato per colmare le carenze di organico ma che allo stesso tempo depauperano gli stessi fondi”.

Rivendicati anche l’aumento dei coefficienti e dei tetti di spesa per il personale e la discussione “su questi temi alla luce della fase di potenziamento dell’assistenza territoriale, come da noi richiesto più volte in passato, in riferimento ai finanziamenti previsti dal Pnrr, come le case di comunità, gli infermieri di famiglia e le centrali operative”.