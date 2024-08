Sanità, prime nomine alle Asp di Catania e Palermo: chi sono

Stravolti i pronostici

PALERMO – Alcune delle nomine più importanti sono andate in porto, travolgendo i pronostici più accreditati. È il caso dell’Asp di Catania e di quella palermitana. I particolari.

Asp di Catania

Il direttore generale dell’Asp etnea Giuseppe Laganga Senzio ha nominato Tamara Civello direttore amministrativo e Giuseppe Reina direttore sanitario.

Viene meno la nomina di Sabrina Cillia, già all’Asp di Enna con Francesco Iudica, il cognato di Raffaele Lombardo: era quotatissima per il rientro a Catania. All’ospedale Cannizzaro ultimi ritocchi per Monica Castro in corsa come possibile direttore amministrativo e Diana Cinà direttore sanitario.

Al Garibaldi doppietta con Mauro Sapienza direttore sanitario, noto primario di malattie infettive a Enna, ritenuto molto vicino al presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e Giovanni Annino direttore amministrativo. Al Policlinico restano Antonio Lazzara (direttore sanitario) e Saro Fresta (direttore amministrativo).

Asp di Palermo

La direttrice generale dell’Asp di Palermo Daniela Faraoni ha nominato come direttore sanitario Antonino Levita, ex direttore sanitario del San Martino di Messina e Ignazio Del Campo, responsabile del controllo di gestione del Policlinico di Catania.