Sant’Agata d’agosto, tutto torna come prima del Covid-19

Le celebrazioni estive si svolgeranno come prima della pandemia.

1' DI LETTURA

CATANIA – “Si rende noto che la Presidente del Comitato della Festa di Sant’Agata, dott.ssa Mariella Gennarino, ed il Parroco della Cattedrale, mons. Barbaro Scionti, dopo avere partecipato alla riunione del comitato ordine e sicurezza, hanno la gioia di comunicare che le Celebrazioni estive in onore di Sant’Agata si svolgeranno secondo il consueto programma, così come avveniva tradizionalmente prima dell’inizio della pandemia“. Lo annuncia l’arcidiocesi di Catania in un comunicato diffuso alla stampa.

“Al più presto sarà reso noto il programma dettagliato delle Celebrazioni liturgiche e delle manifestazioni collaterali nel rispetto delle norme prudenziali che accompagnano la nuova situazione pandemica in evoluzione”, conclude.