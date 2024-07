Sant’Agata Li Battiati, disservizi: il sindaco diffida la Sidra

Marco Rubino: "Possibile esposto in Procura"

SANT’AGATA LI BATTIATI (CATANIA) – Manca ancora l’acqua in paese. Per questo motivo il sindaco ha messo nero su bianco la diffida alla Sidra, la società che si occupa delle forniture idriche nell’area metropolitana etnea. Riservandosi “di presentare un esposto in procura”.

La questione riguarda i disguidi avvenuti il 19 luglio scorso e non del tutto rientrati. “Di fatto il ripristino totale non è ancora avvenuto e in data di oggi, 22 luglio, non è ancora stato ripristinato il servizio di via Luigi Sturzo e alle limitrofe vie Vaccarini, via Verga e via Pirandello” si legge nella missiva protocollata nella giornata odierna.

“Ritengo inaccettabile – scrive Rubino – che codesta società cui è affidato un servizio essenziale per la vita delle persone, nonché un diritto costituzionalmente tutelato, e soprattutto in periodo estivo, manchi di un’organizzazione atta a ripristinare il servizio, anche in caso di eventi imprevisti, in tempi ragionevoli”.

“Orbene – scrive ancora il primo cittadino – non posso esimermi dal notare che una società che gestisce un servizio cruciale come quello idrico non possa prescindere da un razionale piano d’interventi emergenziali e al caso la tempistica di completo ripristino del servizio essenziale di cui si tratta”.