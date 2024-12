Sassuolo-Palermo, ancora tante assenze tra i rosa: i convocati di Dionisi

Si rivede Saric in lista

Prosegue il momento poco felice per la squadra rosanero. In vista di Sassuolo-Palermo, match in programma sabato 21 dicembre alle ore 15.00, il sito ufficiale del club di viale del Fante ha reso noti i calciatori convocati dal tecnico dei siciliani Alessio Dionisi.

Tra questi non figurano Gomis, Diakité, Pierozzi e Blin. A loro, però, si sono aggiunti anche due ulteriori infortunati. Assente Patryk Peda a causa di un trauma contusivo al ginocchio rimediato nella seduta odierna.

In seguito ad accertamenti dovuti a una lombalgia, invece, il portiere Francesco Di Bartolo è stato sottoposto a un trattamento di radiologia interventistica a carico del rachide lombare. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Unica nota positiva per i rosa il ritorno di Dario Saric nella lista dei convocati.

Sassuolo-Palermo, i convocati di Dionisi

Questi i calciatori rosanero convocati per la partita contro il Sassuolo in programma domani:

1 Desplanches

3 Lund

4 Baniya

6 Gomes

7 Di Mariano

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Nespola

14 Vasic

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

19 Appuah

20 Henry

21 Le Douaron

25 Buttaro

26 Verre

30 Saric

32 Ceccaroni

43 Nikolaou

46 Sirigu