Sassuolo-Palermo, Di Francesco: “Siamo venuti qua per fare risultato”

L'attaccante: "Siamo arrabbiati e delusi, ma dobbiamo guardare avanti"

“È stata una gara dove siamo partiti sotto 1-0 e siamo stati bravi a reagire e a ritrovare il gol dell’uno a uno secondo me. Abbiamo avuto anche potenziali occasioni nel secondo tempo, poi purtroppo è arrivato il gol di Pierini che ha permesso al Sassuolo di vincere”. Federico Di Francesco, ai microfoni del club rosanero, dice la sua dopo Sassuolo-Palermo terminata con il risultato di 2-1.

“Noi siamo venuti qua con la volontà di fare risultato sapendo che incontravamo una squadra forte che è prima in classifica e che sta facendo un grande campionato – ha aggiunto -. Purtroppo non è bastato. Dobbiamo guardare avanti, siamo arrabbiati e delusi. Sulla traversa colpita da me? Buona occasione, peccato perché pensavo fosse gol quando è partita. Abbiamo avuto anche altre occasioni, dove potevamo essere più cinici nel finalizzare. Dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista, lo sappiamo”.

“Adesso guardiamo avanti perché giovedì (26 dicembre, ndr) abbiamo una partita importante col Bari. Dobbiamo cercare di tornare al risultato. Trend negativo? C’è rabbia perché sappiamo tutti l’importanza del vestire questa maglia. Dobbiamo cercare di ribaltare e cercare di invertire il risultato, che è quello che vogliamo tutti. Il campionato è lungo e dobbiamo cercare obbligatoriamente di tornare al risultato”, ha concluso.