Savarino: “Ad Agrigento importanti fondi per gli interventi sui fiumi”

Previste opere sul canale Mollarella e sul San Leone

AGRIGENTO – “Da tempi non sospetti mantengo alta l’attenzione sui necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Già nella scorsa legislatura, da presidente della quarta commissione (Ambiente) dell’Ars, abbiamo ottenuto importanti risultati e investimenti, uno fra tutti, quello sul fiume Verdura, atteso da oltre 30 anni”. Lo dice la deputata di FdI all’Ars Giusy Savarino in merito agli stanziamenti decisi dalla giunta regionale per alcuni interventi sui fiumi.

“Risultato importante”

“Oggi registriamo un altro importante risultato perché la proposta che ho avanzato all’Autorità di bacino si è concretizzata nella copertura finanziaria garantita dal governo Schifani per la pulizia dei fiumi in cui rientrano il canale di Mollarella e il fiume di San Leone – prosegue -. La messa in sicurezza e bonifica degli alvei si conferma essere la strada maestra per prevenire drammatiche conseguenze non solo per l’ambiente, ma soprattutto per le vite umane”.