Lampedusa, sette sbarchi in poche ore: arrivano 253 migranti

Tra loro anche donne e minori

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Sette sbarchi nelle ultime ore a Lampedusa, dove sono arrivati complessivamente 253 migranti. Le operazioni di soccorso sono state effettuate dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza.

I gruppi, composti da un minimo di 10 a un massimo di 63 persone, viaggiavano a bordo di barconi e gommoni. Sei delle imbarcazioni erano partite dalle località libiche di Zuara, Zawiya e Garabulli, mentre una era salpata da Mahdia, in Tunisia.

Tra i migranti ci sono cittadini bengalesi, egiziani, eritrei, etiopi, sudanesi, siriani, pakistani, somali, nigeriani, tunisini e palestinesi. Nel gruppo sono presenti anche donne e minori.

Dopo il primo triage sanitario effettuato sul molo di sbarco, tutti i migranti sono stati trasferiti all’hotspot dell’isola, che nelle ore precedenti era stato completamente svuotato.