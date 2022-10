“Scarse condizioni igieniche”, chiuso un chiosco a Donnalucata

Le ispezioni dei Nas

1' DI LETTURA

Nell’ambito dei controlli disposti in ambito nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute presso attività di ristorazione pubblica, in seguito a un controllo del Nas Carabinieri di Ragusa presso un chiosco – bar, il responsabile del Suap del Comune di Scicli, ha disposto la cessazione della attività di commercio, dettaglio e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di pertinenza di una nota struttura ricettiva della rinomata frazione di Donnalucata.

E’ stata accertata l’assenza delle prescritte autorizzazioni (registrazione sanitaria e commerciale) e per le scarse condizioni igieniche riscontrate all’interno dell’esercizio, violando il “pacchetto igiene” introdotto con il Regolamento europeo 852/2004, in cui si somministravano alimenti destinati agli avventori. Al titolare dell’attività commerciale sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un totale di diecimila euro.