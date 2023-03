Schifani a Lampedusa: “Provvedimenti di emergenza”

L'emergenza sbarchi sull'isola delle Pelagie

2' DI LETTURA

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il capo del Dipartimento nazionale delle Libertà civili e immigrazione, il prefetto Valerio Valenti, e il capo Dipartimento della Protezione civile siciliana Salvatore Cocina sono atterrati a Lampedusa per un sopralluogo all’hotspot di contrada Imbriacola e un incontro con il sindaco Filippo Mannino.

La situazione all’hotspot

Il governatore vuole rendersi conto della situazione che c’è nel centro dove, nei giorni scorsi, sono stati trasferite 2.500 persone circa, a fronte di poco meno di 400 posti disponibili. Per il secondo giorno consecutivo il traghetto di linea, a causa del mare agitato, non è salpato da Porto Empedocle e quindi è saltato il programmato, da parte della Prefettura di Agrigento, trasferimento di 420 profughi.

In campo l’Aeronautica militare

Ieri, per provare a tamponare l’emergenza, come disposto dal ministero della Difesa, dei C-130 dell’Aeronautica militare 280 ospiti della struttura sono stati mandati a Torino, Milano, Roma e Napoli. Già venerdì Schifani aveva fatto inviare coperte, vestiti e beni di prima necessità agli ospiti dell’hotspot.

Il sindaco chiede un pronto soccorso pediatrico

E il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, intanto chiede l’attivazione di un pronto soccorso pediatrico sull’isola. “Sono tanti i bambini e i minori che continuano a sbarcare a Lampedusa, un pronto soccorso che possa servire anche per i piccoli isolani”, ha detto Mannino poco prima dell’arrivo del presidente della Regione e del capo dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione. “Serve subito, inoltre, un piano d’azione per recuperare tutti i barchini che sono sparsi sulle coste, anche attraverso un intervento urgente della protezione civile nazionale – ha aggiunto Mannino – . Ci sono già arrivi di turisti calendarizzati per Pasqua e le spiagge sono ricolme di natanti, non possiamo farci trovare in queste condizioni”.

Schifani: “Provvedimenti di emergenza”

Schifani, a margine della sua visita all’hotspot di Lampedusa, ha ricordato la “grande mobilitazione” dei siciliani in favore dei migranti, con il ponte aereo che ha portato viveri sull’Isola e il coinvolgimento della Cesi, annunciando comunque “provvedimenti di emergenza” per risolvere la situazione.