Schifani: “Tuteliamo i cittadini nell’area del petrolchimico di Siracusa”

"Arpa sul posto da giorni, domani riunione per stabilire misure immediate"

PALERMO – “Seguo personalmente e con grande attenzione quanto sta accadendo nel territorio del polo petrolchimico siracusano. Sono in contatto costante con il direttore dell’Arpa Sicilia, Vincenzo Infantino, che è presente sul posto da giorni per condurre tutte le verifiche tecniche necessarie e valutare ogni profilo di rischio per la salute dei cittadini”. Lo dice il presidente della Regione Renato Schifani in merito alla situazione ambientale che interessa Priolo, con miasmi e cattivi odori avvertiti dalla popolazione, e gli altri Comuni dell’area industriale della provincia di Siracusa.

“Domani una riunione in Prefettura”

“Stiamo lavorando in stretto raccordo con le amministrazioni locali – aggiunge il presidente – ed entro questa sera riceverò da Arpa una relazione completa sulle attività svolte e sui risultati dei monitoraggi effettuati. Domani si terrà una riunione in Prefettura per definire, insieme a tutte le autorità competenti, le misure da adottare nell’immediato. I cittadini che da anni convivono con questo carico ambientale meritano risposte concrete e tempestive. Voglio che sappiano che il mio governo è al loro fianco e che metteremo in campo ogni intervento necessario per tutelarne la salute e garantire condizioni di vita migliori”.