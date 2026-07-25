 Schifani: "La Sicilia cresce, nel 2026 già 638 imprese in più"
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Schifani: “La Sicilia cresce, nel 2026 già 638 imprese in più”

Renato Schifani frana niscemi
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Il presidente della Regione commenta i dati di Unioncamere Sicilia
IL GOVERNATORE
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PALERMO – “La Sicilia continua a crescere e a dimostrare tutta la sua capacità di fare impresa”. Lo afferma, sui propri canali social, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, commentando i dati diffusi dall’Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia.

Secondo il governatore, i numeri confermano “un saldo positivo tra nuove iscrizioni e cessazioni di imprese, con 638 aziende in più nel primo trimestre del 2026”.

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“Un risultato che ci rende orgogliosi e che testimonia la vitalità del nostro tessuto produttivo”, aggiunge Schifani.

Il presidente della Regione ribadisce infine l’impegno dell’amministrazione a sostenere il sistema imprenditoriale: “Continueremo a sostenere chi investe, innova e crea lavoro, perché la crescita della Sicilia passa dalla forza delle sue imprese e dalla fiducia nel futuro”.

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