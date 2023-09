Schifani: “L’Unione Europea batta un colpo su Lampedusa”

I commenti sulla visita della premier

LAMPEDUSA – “E’ stata una giornata molto importante, la presidente Von de Leyen ha potuto toccare con mano quella che è la situazione a Lampedusa. Una situazione alla quale non si doveva arrivare se l’Europa fosse stata più attenta. Sono convinto che questa visita tocchi un punto importante, un giro di boa, per intervenire anche con accordi finanziari con la Tunisia che frenino questo esodo di massa che sta invadendo le nostre coste. Lampedusa che rappresenta l’inizio dell’Italia, non soltanto della Sicilia”. Lo dice all’Italpress il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, all’aeroporto di Lampedusa, al termine della visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, per fare il punto sull’emergenza migranti. “Il governo nazionale sta facendo di tutto e devo ringraziarlo, e noi lo stiamo sostenendo dando uomini e mezzi. Ritengo che a questo punto occorra che l’Europa batta un colpo realmente e concretamente”, ha aggiunto.

Le reazioni della politica

Positivi i riscontri in casa FdI. “La presenza della nostra premier Giorgia Meloni a Lampedusa insieme alla presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, non è semplicemente una visita per esprimere solidarietà a una comunità, quella lampedusana, sempre generosa ma allo strenuo delle forze. È un impegno concreto di risposte sul tema immigrazione su cui il governo Meloni lavora dal suo insediamento e su cui l’Europa non può esimersi, poiché se vuole esistere deve affrontare e superare le svolte epocali. Questo dramma lo è”, ha detto Giusi Savarino, deputata all’Ars di Fratelli d’Italia. “Grazie a Giorgia Meloni che sta affrontando questa enorme criticità su più fronti e con più soluzioni su tutti gli aspetti. La sua sensibilità l’hanno colta tutti, non si è mai sottratta al confronto e alle responsabilità del governo. Non avevo dubbi che la Sicilia e Lampedusa potessero contare su di lei. Ora tocca all’Europa, e gli impegni assunti da Ursula von der Leyen fanno ben sperare”, ha aggiunto. Soddisfatta la deputata meloniana Carolina Varchi. “Grazie a Giorgia Meloni l’Europa è finalmente in prima linea a Lampedusa. La visita di Ursula Von der Leyen che ha accolto l’invito del Presidente del consiglio è un fatto straordinario. Come abbiamo sempre detto, Lampedusa è una frontiera europea che l’Europa ha per troppo tempo abbandonato”, ha detto. “Grazie a un governo autorevole come quello italiano – aggiunge – si affronterà il problema in modo strutturale. Alle critiche di chi ha costruito carriere politiche sul dogma dell’accoglienza indiscriminata e irregolare noi opponiamo i fatti: oggi l’Europa decide di occuparsi di un problema che per trent’anni è stato solo sulle spalle dei lampedusani e dell’Italia. I risultati saranno a breve sotto gli occhi di tutti”, ha aggiunto.

Sul tema è intervenuto anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. “La visita della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Lampedusa è positiva. E fa bene il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a pretendere sempre più il coinvolgimento delle istituzioni Ue e dei Paesi comunitari nella gestione della crisi che riguarda l’arrivo dei migranti”, ha detto.