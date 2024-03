Schifani: “Oggi come trent’anni fa Forza Italia perno del centrodestra”

"La discesa in campo di Berlusconi fece riavvicinare i cittadini e la politica"

PALERMO – “Il trentennale dalla prima vittoria elettorale di Silvio Berlusconi ci riporta a un passaggio chiave della storia politica italiana, capace di imprimere un profondo cambiamento all’intero sistema. Contrariamente a quanto, per troppi anni, i detrattori hanno predicato, il progetto politico di Forza Italia e la leadership carismatica del suo fondatore furono elementi di grande stabilità per il quadro democratico”. A dichiararlo è il presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia e governatore della Sicilia Renato Schifani.

“Da un lato, quella ‘lucida follia’ che spinse Berlusconi a scendere in campo nel 1994 segnò il riavvicinamento tra i cittadini e la politica, il cui rapporto era stato fortemente compromesso nel biennio precedente – ha continuato Schifani -. Dall’altro, il ruolo di cerniera svolto da Forza Italia tra alleati al tempo caratterizzati da una profonda eterogeneità ha avviato la costruzione di quella coalizione che ancora oggi è l’unica prospettiva di buongoverno in Italia, a livello nazionale come nelle Regioni e nei Comuni. Oggi come allora, Forza Italia continua a essere perno solido e rassicurante di un centrodestra vincente”.