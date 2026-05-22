Schifani premia sei scuole siciliane: “Avvicinano i giovani all’Europa”

All’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo la consegna dei “Sicily Asoc Awards”

PALERMO – Sei scuole siciliane premiate per l’impegno nella promozione della cittadinanza attiva e della conoscenza delle istituzioni europee. Si è svolta all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo la cerimonia di consegna dei “Sicily Asoc Awards”, iniziativa promossa dal dipartimento regionale della Programmazione.

A consegnare i riconoscimenti è stato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

“Sono particolarmente contento, alla vigilia dell’anniversario del 23 maggio, di essere qui oggi per premiare le scolaresche che si impegnano per raccontare l’Europa e quello che le istituzioni comunitarie fanno per il nostro territorio in sinergia con la Regione Siciliana”, ha detto il governatore.

L’iniziativa valorizza il percorso “Scuola di OpenCoesione”, dedicato a studenti e docenti che hanno sviluppato progetti sui temi della trasparenza, dei fondi europei e dello sviluppo territoriale.

“Attraverso i loro lavori – ha aggiunto Schifani – l’Europa non è più percepita solo come un concetto astratto e distante ma come un’istituzione che incide direttamente e positivamente sulle vite dei cittadini”.

Secondo il presidente della Regione, i progetti realizzati dagli studenti rappresentano anche uno strumento per raccontare il lavoro svolto dalle istituzioni regionali nell’utilizzo delle risorse comunitarie “per trasformarle in opportunità concrete di sviluppo e integrazione”.