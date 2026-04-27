Schifani: “Rapporto del centro studi Srm conferma le crescita della Sicilia”

PALERMO – L’ultimo rapporto “Un Sud che innova e produce” è l’ennesima conferma delle ottime performance economiche della Sicilia negli ultimi anni.
Nella fotografia del Centro studi Srm (Intesa SanPaolo) emergono il dinamismo del Pil siciliano, che cresce più del resto d’Italia, il 69% delle imprese manifatturiere che negli ultimi tre anni hanno effettuato investimenti (con un dato eccezionale su digitalizzazione e innovazione sostenibile), il dato positivo sulla propensione all’export (77%), la centralità dei porti.
Andiamo avanti, consapevoli di dover migliorare ancora su competenze, connessioni e competitività”. Lo dice il governatore siciliano Renato Schifani.