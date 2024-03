Schifani sui rilievi del governo al collegato: “Supereremo le criticità”

Convocata una riunione con il ragioniere generale e con il capo di gabinetto della Presidenza

PALERMO – Il presidente della Regione Renato Schifani ha convocato a Palazzo d’Orléans una riunione con il ragioniere generale Ignazio Tozzo e con il capo di gabinetto della Presidenza Salvatore Sammartano per analizzare punto per punto i rilievi effettuati dal governo nazionale alle norme del “collegato” alla legge di Stabilità regionale, del ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli.

L’incontro è servito per affrontare tutte le norme indicate, con particolare attenzione a quelle che riguardano le indennità per i medici nelle zone periferiche e le misure di contrasto alla dipendenza da crack.

“Un confronto utile per avviare al più presto un’interlocuzione istituzionale e personale con Roma e fornire tutti gli elementi necessari a superare le criticità indicate” si è limitato a dire Schifani dopo l’incontro.