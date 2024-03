Finanziaria, la Regione: “L’impianto ha retto, sul Collegato dialogo col Mef”

"Stoppati soltanto due articoli della legge di stabilità"

PALERMO – “La legge di stabilità regionale ha retto nel suo impianto complessivo. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha impugnato esclusivamente due norme”. Lo si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa della Regione Siciliana in merito all’impugnativa decisa dal consiglio dei ministri. Gli articoli impugnati sono dunque due: l’8, relativo agli incentivi economici al personale regionale, e il 25, che fa riferimento alla trasformazione del Cefpas in ente del sistema sanitario regionale.

“Salvo l’aumento delle giornate di lavoro dei Forestali”

Non è in discussione, invece, l’articolo sull’aumento delle giornate di lavoro agli operai forestali, come invece era sembrato in un primo momento. “Grazie all’impegno del presidente della Regione Renato Schifani, la norma è stata riformulata e trasmessa agli uffici del ministero”, spiega la nota. In sostanza, è stato chiarito che non è prevista alcuna nuova assunzione, ma che si tratta piuttosto di un incremento delle giornate di lavoro per una parte degli operai forestali già interni al bacino, in modo da potenziare le attività di contrasto agli incendi.

“Confronto con il Mef sul Collegato”

Per quanto riguarda il Collegato alla finanziaria regionale, approvato dall’Ars, “non c’è alcuna impugnativa da parte del Mef, con il quale – si legge ancora – c’è sempre stata una proficua attività di confronto istituzionale”. Alcune norme contenute al suo interno “sono al momento oggetto di approfondimento ed è in corso un confronto tra gli uffici regionali e quelli di Roma“.