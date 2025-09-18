 Schillaci: "Nominare al pi presto il manager per l'Asp di Palermo"
Schillaci: “Non è più ammissibile che l’Asp di Palermo sia senza manager”

"Da mesi chiedo che si proceda alla nomina"
LA NOTA
di
PALERMO – “Davanti ad una nuova rete ospedaliera annunciata dal governo Schifani non è più ammissibile che la più grande azienda sanitaria della regione, l’Asp 6 di Palermo, rimanga ancora senza un direttore generale“, ad affermarlo è Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana.

“Da mesi – aggiunge la deputata – chiedo che si proceda a sostituire la dottoressa Daniela Faraoni che fino alla nomina ad assessore regionale alla Salute guidava l’azienda. Sono trascorsi otto mesi da allora e il governo Schifani cincischia ancora”.

“Oggi – prosegue Schillaci – in commissione Salute dell’Ars abbiamo ascoltato i manager della sanità siciliana in ordine a tre criticità: liste di attesa, migrazione sanitaria e distribuzione territoriale dei pronto soccorso. Sono stati annunciati i primi interventi per risolvere i tanti problemi. Verificheremo se arriveranno risultati concreti, anche alla luce dello stanziamento di ben 40 milioni di euro con l’ultima manovra economica regionale finalizzato allo smaltimento delle liste di attesa e all’assunzione di nuovi medici da utilizzare per questo scopo”.

