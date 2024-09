Schillaci, Messina piange il ‘suo’ Totò: proclamato il lutto cittadino

Basile: "Gli siamo grati"

MESSINA – Lutto cittadino domani a Messina nel giorno dei funerali di Totò Schillaci, l’ex attaccante scomparso prematuramente a causa di un tumore. Schillaci aveva iniziato la sua scalata nel calcio proprio dalla città dello Stretto, dove si trasferì giovanissimo.

Totò e Messina

In maglia giallorossa Schillaci trascorse sette stagioni, trascinando la squadra fino alla Serie B, per poi trasferirsi alla Juventus. “La prematura scomparsa di Totò Schillaci ha suscitato nella nostra comunità profondo sgomento ed emozione per l’importante contributo calcistico che sin da giovanissimo ha apportato alla città di Messina, nonché per la sua partecipazione fattiva alla vita cittadina”, afferma il sindaco Federico Basile che ha formato l’ordinanza con la si proclama il lutto cittadino per il giorno del funerale di Schillaci che si svolgerà nella Cattedrale di Palermo.

Lutto cittadino a Messina

Domani, quindi, bandiere a mezz’asta a Palazzo Zanca e nelle altre sedi del Comune di Messina. In concomitanza dell’inizio delle esequie, previsto alle 11:30, sarà osservato anche un minuto di raccoglimento in memoria di Schillaci. “Con il lutto cittadino vogliamo offrire ancora una volta la gratitudine di tutta Messina a Totò Schillaci assoluto protagonista con i suoi gol della storia del calcio e che tante emozioni ci ha regalato”, conclude Basile.