 Sciacca, denunciata la scomparsa di un 34enne
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Sciacca, denunciata la scomparsa di un 34enne

Sciacca scomparso Alessio Gallotto
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Si sarebbe allontanato a bordo di una moto
LE RICERCHE
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SCIACCA (AGRIGENTO) – Ore di forte apprensione a Sciacca per la scomparsa di Alessio Gallotto, 34 anni, del quale non si hanno notizie da diverse ore. I familiari si sono rivolti alle forze dell’ordine presentando una denuncia. Ed è stato dato il via alle ricerche.

Secondo le prime informazioni, il giovane si sarebbe allontanato a bordo di una moto e subito dopo si sono perse le sue tracce. 

La Protezione civile comunale e le associazioni di volontariato stanno monitorando le aree urbane e periferiche della città, le zone di campagna, i tratti costieri e gli altri luoghi ritenuti di possibile interesse operando in costante coordinamento con le autorità competenti per condividere ogni elemento utile.

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