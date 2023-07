Scioperi: dopo i treni tocca ai Canadair Ugl, i rider e gli aeroportuali

Le proteste mentre è in corso il grande esodo estivo dei vacanzieri

ROMA – Dopo i forti disagi di ieri per lo sciopero dei treni, si prepara quello del personale di terra degli aeroporti che domani incrocerà le braccia per otto ore dalle 10 alle 18. Polemiche per la precettazione decisa dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, contro la quale i sindacati hanno fatto ricorso al Tar.

Oggi si fermeranno i Canadair iscritti a Ugl Trasporto aereo e i rider, che hanno annunciato proteste in 10 città dopo lo stop di Uber Eats che ne ha mandati a casa circa 3.000 senza ammortizzatori sociali, essendo impiegati come collaboratori autonomi occasionali e partite Iva. Intanto continua l’esodo estivo tra una ondata di maltempo al nord e un caldo eccezionale al centrosud.