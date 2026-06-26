Scmc, accordo sul premio di risultato: 750 mila euro per il triennio 2026-2028

Più risorse e criteri individuali: premi legati a presenza e obiettivi.

CATANIA – Più risorse per valorizzare il personale e un sistema di valutazione sempre più orientato al merito. La Servizi Città Metropolitana di Catania (Scmc), azienda speciale partecipata dell’Ente provinciale, ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali il nuovo accordo sul premio di risultato che sarà in vigore dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2028.

L’intesa prevede uno stanziamento complessivo di 750 mila euro: 150 mila euro saranno destinati al semestre luglio-dicembre 2026, mentre 300 mila euro saranno assegnati sia nel 2027 sia nel 2028. Un investimento superiore rispetto alla precedente fase sperimentale, con l’obiettivo di consolidare un sistema premiante basato sulla presenza in servizio, sulla produttività e sul raggiungimento degli obiettivi.

Come cambia il sistema dei premi

Il premio continuerà a essere articolato in due quote di pari importo. La prima sarà legata alla riduzione delle assenze, ma con una novità sostanziale: viene superato il criterio fondato sulla media delle aree operative e la valutazione diventa esclusivamente individuale. Saranno previste diverse fasce di attribuzione in base alle assenze registrate e le somme derivanti dalle decurtazioni applicate per assenteismo saranno redistribuite ai lavoratori più virtuosi.

La seconda quota sarà invece collegata al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Dal 1° settembre 2026 entreranno progressivamente in funzione i nuovi fogli di servizio giornalieri digitali, che consentiranno di monitorare in maniera puntuale le attività svolte. Nella fase iniziale continueranno comunque a essere utilizzati gli obiettivi riferiti alle singole aree operative, in attesa del passaggio completo al nuovo sistema di valutazione individuale.

Le sigle sindacali firmatarie

L’accordo è stato sottoscritto da Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti, Ugl Igiene Ambientale, Sifus Confali, Orsa e Snalv Confsal, al termine del confronto con l’azienda.

Il premio interesserà i principali settori di attività della Scmc, dalla manutenzione degli edifici e delle strade provinciali alla gestione dei musei, fino al coordinamento delle emergenze attraverso la Centrale operativa.

Bellavia: “Premiati impegno e meritocrazia”

“Con questo accordo compiamo un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita della società – ha dichiarato il presidente del Consiglio di amministrazione, Giacomo Bellavia, affiancato dai consiglieri Salvatore Indovino e Maria Modaudo –. Abbiamo scelto di investire risorse importanti per valorizzare il lavoro e l’impegno quotidiano dei nostri dipendenti. Il nuovo sistema rafforza il principio della meritocrazia, premiando in modo sempre più puntuale la presenza, la responsabilità e il raggiungimento degli obiettivi”.

Bellavia ha inoltre ringraziato le organizzazioni sindacali “per il clima di collaborazione che ha consentito di raggiungere un accordo pluriennale capace di offrire certezze ai lavoratori e, allo stesso tempo, di contribuire al miglioramento dei servizi resi alla collettività”.